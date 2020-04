Vargem passa a contabilizar casos monitorados de coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Vargem Grande do Sul passou a acrescentar no boletim diário sobre os casos do novo coronavírus, causador da covid-19, a informação de pessoas que estão sendo monitoradas sem a solicitação de exames e sendo acompanhados em isolamento domiciliar conforme orientação médica, seguindo os protocolos da Secretaria de Saúde.

Assim, pelo boletim divulgado nesta terça-feira, dia 31 de março, o município conta com oito casos notificados aguardando reultado de exame, um caso em análise e 16 pacientes sendo monitorados, sem a solicitação de exames.