Alimentos, dinheiro e documentos foram furtados de casa

O crime aconteceu na Rua José Doval Filho, no Parque Industrial, no dia 17. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima não estava em casa e ao chegar, por volta das 22h, constatou que a porta da cozinha havia sido forçada.

Do interior do imóvel foram furtados alimentos, como carnes do congelador e caixas de leite, além de R$ 500,00 e documentos antigos, como RGs e CNH.