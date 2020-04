Casa de Passagem realiza venda de pizzas

A Casa de Passagem “Heitor de Andrade Fontão” realiza o Festival da Pizza Gourmet no mês de abril. As pizzas nos sabores marguerita, calabresa, presunto e lombinho estão sendo vendidas a R$ 25,00, para a realização dos pedidos e informações, os telefones para contato são o (19) 3641-1765 e o WhatsApp (19) 98196-4329.

A retirada das pizzas ocorre no dia 18 de abril, das 10h às 13h na Casa de Passagem que fica localizada à rua Maneco Nogueira, nº 261, no Centro de Vargem Grande do Sul.