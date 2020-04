Comissão discute enfrentamento do coronavírus em Vargem

Comissão de Acompanhamento, Controle e Prevenção do Coronavírus em Vargem Grande do Sul se reuniu na tarde da terça-feira, dia 30, no gabinete do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

A comissão foi constituída pelo decreto nº 5.005 e é composta por profissionais de diversas áreas. A reunião contou com parte dos membros, para evitar aglomeração de pessoas, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.

Participaram da reunião a Diretora de Saúde Maria Helena, o promotor de Justiça Felipe Bertolli, o médico Gustavo Bombini (Unifae), Cíntia Rossi (Unifeob), o médico Valdir Cheavegati (Diretor Clínico do Hospital), o advogado Felipe Feracin (Procuradoria jurídica), Alessandro Souza (Vigilância), os vereadores Célio Santa Maria (PSDB) e Canarinho (PSDB), o vice-prefeito José Roberto Rotta (Cidadania), o enfermeiro Fernando da Silva (Conselho Municipal de Saúde) e Rosângela Barion, da assessoria de comunicação da prefeitura.

Foi apresentado e discutido as ações tomadas até o momento e as medidas que serão colocadas em prática para minimizar os efeitos do coronavírus em Vargem. Foram discutidos ainda estratégias de prevenção e combate, dificuldades estruturais, equipamentos, recursos humanos, enfim a busca de soluções para as dificuldades que vão surgir.

A comissão criou um grupo de Whatsapp que viabilizará a participação efetiva e constante de todos os membros. O prefeito Amarildo agradeceu a contribuição dos participantes. “Agradecer o envolvimento de todos, que emprestam seus conhecimentos, em favor desta cruzada prevencionosta”, disse.