Criança brincava na rua e foi atropelada no Dolores

Segundo o boletim de ocorrência feito na Delegacia de Polícia Civil nesta segunda-feira, dia 23, um veículo do modelo Gol atropelou uma criança de seis anos no Jardim Dolores, no dia 17.

A mãe da criança relatou que sua filha brincava com outras crianças, quando o carro entrou na Rua José Domingos dos Santos Neto, por volta das 18h, sem cautelas necessárias e atropelou a criança, que sofreu lesões.

O condutor prestou socorro e levou a criança ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, onde constatou que ela teve fratura exposta na perna direita, ficando internada.