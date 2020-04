Instrumentos musicais foram furtados de casa no Paulista

Um homem, morador do Jardim Paulista, teve itens furtados de sua residência no dia 14. Ele constatou que no dia, saiu pela manhã e retornou à noite, observando que uma pochete, caixa de som, documentos, como RG e CRV de seu veículo, e instrumentos musicais, como violão, guitarra, baixo, violino e cavaquinho, e R$ 280,00, haviam sumido.

Ele registrou o boletim de ocorrência no dia 18, relatando que haviam invadido o local e subtraído os objetos. Segundo ele, nada foi danificado, uma vez que havia esquecido a porta da cozinha destrancada. A vítima pontuou que não foi possível localizar câmeras próximas.