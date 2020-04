PM encontrou cocaína com adolescente no Fortaleza

Os policiais militares Thomaz e Amauri, durante patrulhamento no dia 18, por volta das 15h45, no Jardim Fortaleza, encontraram drogas com um adolescente.

A equipe avistou o jovem conhecido nos meios policiais por diversas denúncias de tráfico de drogas e o abordou. Na busca pessoal, segundo o boletim de ocorrência, encontraram com o jovem uma porção de cocaína.

Ao questionarem se ele tinha mais drogas, o adolescente confirmou. A equipe, então, se deslocou a casa do jovem, onde seu pai autorizou e acompanhou a entrada dos policiais. No imóvel, a equipe localizou mais 10 porções de cocaína e uma de maconha.

O adolescente foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, acompanhado de seu pai. Após depoimento, o jovem foi liberado ao seu pai e irá responder pelo ato infracional. As drogas foram apreendidas.