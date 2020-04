Prefeitura esclarece sobre auxílio emergencial do Governo Federal

O auxílio emergencial de R$ 600,00 do Governo Federal para ajudar na crise do novo coronavírus terá início com os beneficiados de programas, como o Bolsa Família. Em seguida dos beneficiados pelo Bolsa Família, serão as pessoas registradas no Cadastro Único (CadÚnico) e os contribuintes individuais do Instituto Nacional de Seguro Social.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, no momento, a população deve aguardar, pois os depósitos serão feitos nas contas já cadastradas dos beneficiados dos programas citados. Segundo a prefeitura, para os grupos informais, sem cadastro, o governo está desenvolvendo uma página para que façam a declaração de renda.

A prefeitura pontuou que não serão feitos novos cadastros pelo Cadastro Único, somente online e pelo link, que assim que estiver disponível pelo Governo Federal, será divulgado pela prefeitura.

Nesse momento, segundo o informado pela prefeitura, não é necessário e cadastrar em nenhum site, aplicativo, sistemas governamentais, como o Cadastro Único, ou sistemas bancários. Também não é necessário que a população compareça em órgãos públicos, como o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), Departamento de Ação Social ou a prefeitura, e instituições privadas, como agências bancárias.

Para mais informações, basta contatar o Departamento de Ação Social pelo telefone (19) 3641-6056.