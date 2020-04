Prefeitura prorroga por 15 dias pagamento de tributos municipais

O contribuinte vargengrandense terá mais tempo para pagar algumas taxas e tributos municipais. É o que traz o decreto nº 5.019, publicado na edição desta quarta-feira, dia 1º de abril, do Jornal Oficial do município.

O decreto que prorroga em duas semanas prazos de vencimento de tributos devidos ao município e das tarifas de água e esgoto devidas ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) de Vargem Grande do Sul foi assinado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) no dia 31.

Pelo decreto, em função dos impactos da pandemia da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, ficam os prazos de vencimento de todos os tributos devidos ao município e das tarifas de água e esgoto devidas ao SAE, com vencimento em abril de 2020, prorrogados por 15 dias a partir de seus respectivos vencimentos.

Ficam também prorrogados os prazos dos parcelamentos já em vigência. Veja o decreto.

Em Itobi, a prefeitura prorrogou o pagamento das três primeiras parcelas do IPTU para dezembro, assim como o pagamento da Taxa de Licença de Funcionamento e o ISS. Veja o decreto de Itobi.