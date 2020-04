Quatro bens públicos foram adotados

Na última semana, foram assinados mais quatro termos de colaboração para recuperação, manutenção e preservação de áreas públicas de uso comum, como praças e canteiros, através do programa Adote um Bem Público, em Vargem Grande do Sul.

Segundo a prefeitura, foram adotadas a área de recreação localizada na esquina das ruas São Jorge com Alexandre Misurini, no Jardim São Luiz pela empresa Madeireira Castro. Já a praça Odilia Ferreira Ligabue, na Vila Polar, foi adotada pelo sr. Horácio Hartman Júnior. Uma área verde, às margens do Rio Verde próxima a Rua Carlos Bovo, no centro, foi adotada pelo sr. Paulo Celso da Silva e a rotatória localizada na Via Expressa Antônio Bolonha, foi adotada pelo Supermercado Ideal.

“O Programa Adote um Bem Público é uma parceria, onde a prefeitura também poderá colaborar com o responsável pela adoção na administração do bem adotado, inclusive com a sessão de materiais, equipamentos entre outras coisas. Esse tipo de parceria com a administração pública é muito importante, pois assim conseguimos manter as áreas verdes do município e trazer melhora na qualidade de vida da população”, disse o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

Os interessados na adoção de um bem público deverão procurar o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente e o Departamento de Convênios da prefeitura, onde receberão as informações e orientações neste sentido. As informações também poderão ser obtidas através do telefone 3641-9028.