Boletim Gazeta de Vargem Grande sobre o Coronavírus – 12

Nesta quinta-feira, dia 2, Vargem Grande do Sul segue sem casos confirmados de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

São João tem 4 casos confirmados. Em São José, dois profissionais da Saúde esperam resultado para seus testes.

Entre as ações adotadas pela prefeitura de Vargem no enfrentamento da pandemia está a compra de testes rápidos e a transferência do pediatra que atende no PPA para o Centro de Saúde a partir do dia 6 de abril, segunda-feira.

Veja mais notícias de Vargem, da região e de todo país:

Estas são as empresas parceiras da Gazeta que estão atendendo a pronta entrega. Veja

Prefeitura vai comprar testes rápidos para coronavírus. Leia mais

Pediatra do PPA vai atender no Centro de Saúde a partir de segunda-feira. Leia mais

Paróquia de Sant’Ana faz confissões no estilo drivethru. Leia mais

Casa de Passagem segue atendimento e precisa de doações. Leia Mais

São João da Boa VIsta tem 4 casos confirmados. Leia mais

Dois profissionais de saúde esperam resultado de exame em São José. Leia mais

Em todo país, número de mortos subiu a 299. Leia mais

Receita Federal prorrogou prazo do Imposto de Renda. Leia mais

Presídios produzirão mais de 50 mil máscaras por dia para prevenção ao coronavírus. Leia mais