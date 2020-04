Confissões no estilo drive thru estão sendo feitas na paróquia Sant’Ana

A paróquia Sant’Ana de Vargem Grande do Sul está realizando hoje as confissões individuais para a Páscoa na Praça da Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. A ação teve início às 15h no estilo drivethru e segue até às 17h.

Na ocasião os fiéis podem confessar em seus carros ou estacioná-los e ir até os padres nos locais demarcados. Estão presentes os padres Richard, Denis e Paulo. As medidas adotadas visam a prevenção com relação ao novo coronavírus, causador da covid-19.

A paróquia pontuou que os idosos acima de 60 anos estão dispensados de se confessar devido as restrições da quarentena e poderão receber o perdão em outro momento.

No dia 7, terça-feira, haverá mais confissões seguindo este mesmo conceito, das 15h às 17h e no dia 10, Sexta-feira Santa, será das 9h às 12h.