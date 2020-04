Prefeitura vai comprar testes rápidos para coronavírus

Em publicação do Jornal Oficial do Município desta quinta-feira, dia 2, a prefeitura de Vargem Grande do Sul publicou a aquisição de testes rápidos imunocromatográficos para covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Veja a publicação.

Os exames serão empregados no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus e o valor empregado foi de R$ 24 mil. Devido à situação de emergência em saúde pública, a compra foi executada sem licitação.

Nestes mesmos moldes, a prefeitura já realizou a compra de equipamentos de proteção individual na saúde, como máscaras, óculos, álcool, luvas, aventais, sabonetes com triclosan, máscaras e álcool em gel.