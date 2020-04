Caso de coronavírus em Vargem foi descartado

Foi descartado um caso suspeito de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, que inicialmente havia sido dado como positivo em Vargem Grande do Sul. A informação foi divulgada pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) em um vídeo no final da manhã da sexta-feira, dia 3.

A informação da confirmação do primeiro caso de covid-19 em Vargem veio via e-mail, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, transmitida para a Secretária de Saúde do Estado de São Paulo, retransmitida ao Grupo de Vigilância Epidemiológica de São João da Boa Vista e a vigilância do município de Vargem.

De acordo com o divulgado, seria um rapaz de 32 anos, caminhoneiro, que foi atendido no Ceará no dia 13 deste mês. O resultado do exame, segundo o informado, chegou em Vargem no dia 26, por volta das 11h30. Com base nestas informações, o prefeito divulgou o resultado positivo em um vídeo na manhã do dia 27.

No entanto, a pessoa que teria sido o primeiro paciente com covid-19 em Vargem procurou Amarildo para questionar a informação. O rapaz informou que não foi feita a coleta na cidade do Ceará para saber se ele tinha ou não a doença e mostrou o Atestado de Saúde do médico que o atendeu no hospital de Tianguá (CE), cujo diagnóstico consta como pneumonia devido a Streptococcus pneumoniae. Amarildo, por sua vez, fez um novo vídeo, dessa vez informando que o paciente alegou que não teria feito o exame de coleta de secreção para o coronavírus. Assim, a prefeitura custeou novo exame para confirmar se o rapaz teve ou não a covid-19. Como o caminhoneiro reside com seus pais, eles também foram testados.

De acordo com o divulgado por Amarildo, tanto o rapaz quanto seu pais não tiveram o vírus. A prefeitura aguarda ainda o resultado da mãe do caminhoneiro.