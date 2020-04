Divulgada lista de classificação do concurso público

Foi publicada na edição desta sexta-feira, dia 3, do Jornal Oficial do Município, a lista de classificação com as notas das provas objetivas do Concurso Público nº 001/2020.

Estão sendo ofertadas vagas para os cargos de agente comunitário de saúde – ESF IV, ajudante geral, assistente social, auxiliar de enfermagem, bibliotecário, coveiro, eletricista, engenheiro agrônomo, farmacêutico, fonoaudiólogo guarda civil municipal – 3ª classe, médico – ESF, médico angiologista/cirurgião vascular, médico clínico geral, médico neurologista, médico neuropediatra, médico ortopedista, médico pediatra, médico psiquiatra, médico urologista, médico veterinário, motorista, nutricionista, operador de máquinas, orientador social, pedreiro, psicólogo e técnico em farmácia.

Clique aqui para conferir a classificação