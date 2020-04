Marquinho da Vargeana se filia ao PSD

Marcos Antônio de Moraes, presidente da Associação Atlética Vargeana, assinou sua ficha de filiação ao Partido Social Democrático (PSD), legenda que tem o ex-prefeito José Carlos Rossi como um dos filiados e possível pré-candidato à prefeitura.

“Todos me conhecem dentro do esporte. Comecei há 22 anos a já passei pelas equipes do Aliança, onde fui massagista. Depois, fui técnico do Confiança. Fiz uma grande parceria no Palmeirinha F. C. com Tiãozinho Costa. Lá fiquei por 11 anos e conquistamos muitos títulos sendo sete municipais e três regionais. Assumi a Vargeana em 2013, conseguindo também vários títulos, como uma Copa dos Campeões regionais e três campeonatos municipais”, disse.

Marquinho também disse que é pré-candidato a vereador. “Vários integrantes do esporte vieram me pedir pra sair para vereador e acabei aceitando para representar cada um deles. Todos sabem que minha bandeira sempre foi o esporte e por isso topei o convite”, comentou.

“Resolvi aceitar essa luta ao lado do ex-prefeito Rossi pelo fato dele ser uma das principais lideranças políticas do município e nos contatos iniciais, ele demonstrou grande interesse em trabalhar também pelo desenvolvimento do esporte vargengrandense em todas as modalidades”, falou.