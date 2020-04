Caminhoneiros ganharam café da manhã do Centro de Formação de Bombeiro

Os voluntários, alunos e formandos do Centro de Formação de Bombeiro Civil de Vargem Grande do Sul entregaram café da manhã para caminhoneiros que passam pelas rodovias da cidade. A ação teve início nesta segunda-feira, dia 6, e segue até a sexta-feira, dia 10, das 5h às 9h. A entrega do café da manhã e apoio aos motoristas de caminhão acontece no Campo de Treinamento, na entrada de Vargem sentido Casa Branca.

Segundo Fabiana Cristina Mendes, bombeira profissional civil e colaboradora do Centro de Formação de Bombeiros de Vargem, a arrecadação foi feita por voluntários via redes sociais e porta a porta no município com os alunos e formandos do Centro, além de doações.

Ela contou que no café da manhã os caminhoneiros recebem lanches, café, bolacha e leite. “Devido a quarentena pelo novo coronavírus, os caminhoneiros não estão se alimentando devido os estabelecimentos estarem fechados”, explicou.

O Centro de Formação de Bombeiro Civil de Vargem ainda está arrecadando alimentos para que a ação continue e, no momento, precisam de bolacha de água e sal, pão de forma ou francês. Os interessados em ajudar podem entrar em contato com Fabiana pelo telefone (19) 99164-5011.