Em dia de pagamento, muita gente desrespeitou regras de isolamento

As ruas do Centro de Vargem Grande do Sul estavam cheias de pessoas na manhã desta segunda-feira, dia 6 de abril. O cenário seria normal para um dia de pagamento, como o desta segunda-feira, não fosse a situação de quarentena decretada em todo estado e ao reconhecimento de calamidade pública em Vargem Grande do Sul, devido à pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19, doença que matou mais de 1,2 milhão de pessoas em todo mundo.

Em Vargem Grande do Sul, não há confirmação de casos positivos. Mas em São João já são 4 pessoas com a doença, em São José do Rio Pardo, um caso positivo, além disso, são dois óbitos suspeitos em Mococa e um confirmado em Itapira.

No início da tarde desta segunda-feira, o governador João Doria decretou novo período de quarentena em todo estado até o dia 22 de abril.

Em Vargem, na frente dos bancos e lotéricas era possível verificar que em muitos casos, a distância preventiva de 1,5 metro entre as pessoas não estava sendo respeitada.