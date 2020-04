Falecimentos

Faleceu o sr. José Buzato Neto, no dia 28 de março, aos 74 anos de idade. Deixa a esposa Rita, a filha Andrea, os enteados Wagner e Rita, os genros Fábio e Claiton, a nora Simone e os netos Pedro e Vítor. Foi sepultado no dia 29 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a sra. Maria Conceição de Sousa, no dia 27 de março, aos 47 anos de idade. Deixa o marido Renato, os filhos Abigail e Natan e os netos Joaquim, Júlia e Ana Lara. Foi sepultada no dia 28 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a sra. Neiva de Melo Teixeira, no dia 29 de março, aos 76 anos de idade. Viúva do sr. Antônio Teixeira. Deixa os filhos Elton, Marcos, Robison e Paulo, as noras Geane, Francisca e Tereza, os netos Alan, Vítor, Ana Paula, Daiane, Nicolas, João Guilherme, Luís Felipe, Júlia e Vitória, e os bisnetos Raqueli, Jamile, Miguel, Fernanda e Gabriel. Foi sepultada no dia 29 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a sra. Mathilde Marçola Belmonte, no dia 30 de março, aos 82 anos de idade. Deixa o marido João, foi sepultada no dia 30 de março, no Cemitério da Saudade.