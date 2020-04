Homem tentou esconder crack na boca

Em patrulhamento no Jardim Ferri na terça-feira, dia 31, os soldados da Polícia Militar Salomão e Silas prenderam um homem e um adolescente por tráfico de drogas e associação, às 18h.

A equipe decidiu averiguar denúncias com relação ao tráfico de drogas que ocorre no cruzamento de duas ruas do bairro Jardim Ferri, em que, conforme o relatado, um indivíduo ficava na posse da droga e outro com o dinheiro arrecadado nas vendas.

Ao chegar no local, a equipe avistou os dois suspeitos e ao abordarem, encontrou um homem que tentava esconder 11 pedras de crack na boca. Já com o adolescente foi localizado R$ 50,00.

A equipe questionou o homem quanto ao seu endereço, mas ele não quis fornecer e disse ser morador de rua. Os soldados se deslocaram para a casa do adolescente e fizeram contato com seu pai, que autorizou e acompanhou a busca domiciliar.

Na busca em seu quarto, foi localizado apenas R$19,00. Os dois foram ao plantão policial em São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou o flagrante permanecendo o maior de idade preso à disposição da Justiça e o adolescente liberado ao seu pai.