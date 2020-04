Aplicativo de marketplace do Sicredi registra, em uma semana, 2 mil novos usuários devido a confinamento

A interrupção das atividades em grande parte do comércio, indústria e instituições financeiras, como tentativa de combater a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), tem feito dos chamados marketplaces on-line uma boa alternativa para empresas e empreendedores manterem seus negócios em funcionamento. Nesse contexto, o Sicredi Conecta, aplicativo que permite que associados do Sicredi – instituição financeira cooperativa com 4,5 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal – anunciem e vendam produtos e serviços entre si, registrou 2.000 novos usuários somente na última semana de março.

Desenvolvido pela startup Hallo, a ferramenta tem sido usada não apenas como maneira de manter a operação de empresas em andamento, mas também por pessoas que querem adquirir e comercializar produtos e serviços sem sair de casa, de forma segura e por meio das facilidades de pagamento oferecidas pelo Sicredi.

“Nosso propósito é oferecer soluções inteligentes e simples que auxiliem para o desenvolvimento financeiro de nossos associados, beneficiando também a comunidade local. Essa é uma das maneiras que encontramos para estimular e ajudar pequenos e médios negócios e a economia das regiões que atuamos”, disse Tiago Nicolaidis, líder da Transformação Digital no Sicredi.

Desde que o Sicredi Conecta foi implantado, em 2019, o app contabiliza 11 mil usuários e 3.500 publicações. É, atualmente, utilizado por cooperativas de crédito do Sicredi em 13 estados: Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Na última semana, além do aumento de 2.000 novos associados usuários, foi registrado também o aumento do tempo médio de permanência no aplicativo – cinco vezes maior que o usual – e quintuplicou o número de pessoas que clicaram no botão comprar.

“Muito mais do que oferecer crédito, a plataforma possibilita que os usuários divulguem seus negócios e vendam on-line seus produtos e serviços em um formato que evita o contato direto, seguindo as medidas necessárias neste momento de prevenção, ajudando a movimentar a economia”, colocou Bruno Grahl, CEO da startup Hallo.

A ferramenta é resultado do programa Inovar Juntos, programa de parcerias com startups e alternativas inovadoras, por meio do qual o Sicredi selecionou a Hallo para desenvolver essa tecnologia. Desde seu lançamento, em 2018, o programa já envolveu cerca de 400 startups de várias regiões do país.