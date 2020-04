Desrespeito a medidas de prevenção continua em Vargem

Pelo segundo dia consecutivo a reportagem da Gazeta de Vargem Grande flagrou aglomeração de pessoas em diversos pontos do Centro de Vargem. Muita gente não estava usando máscaras e não estava respeitando o distanciamento de 1,5 metro em filas. Essas medidas são essenciais para a prevenção ao novo coronavírus, causador da covid-19, doença que já matou duas pessoas na região.

Os locais mais críticos continuam sendo agências bancárias e lotéricas.

A prefeitura, a Polícia Militar e demais órgãos fiscalizadores deveriam intensificar a averiguação dessas irregularidades e insistir em alertas à população. O uso de carros de som pedindo o isolamento social, o distanciamento entre as pessoas e o uso de máscaras é uma medida que tem sido adotada em várias cidades.

É compreensível que as pessoas precisem ir às agências, receber seus pagamentos, quitar suas contas. Mas para isso, devem ser adotadas todas as medidas de precaução. O novo coronavírus não vai demorar a vitimar pessoas em Vargem Grande do Sul e caso as pessoas não preservem sua saúde e não cuidem dos idosos e pessoas que fazem parte dos grupos de risco, o sistema de saúde da cidade pode não dar conta da quantidade de pacientes.

Não se pode descuidar da prevenção. O novo coronavírus provoca uma doença grave, que mata.