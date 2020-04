fiqueemcasa, mas se for sair, #usemascara

O uso de máscaras para proteção contra o novo coronavírus, causador da doença Covid-19, que já infectou mais de um milhão de pessoas em todo mundo, é controverso. Desde o início dos relatos dos primeiros casos, a orientação era que as pessoas se protegessem redobrando os cuidados com higiene, lavando bem as mãos, e evitando o contato com outras pessoas.

No entanto, ao se converter em pandemia e uma das maiores ameaças à saúde pública da história recente, o coronavírus tem exigido uma constante revisão de posicionamento e de posturas das autoridades sanitárias de todo planeta.

Assim, antes recomendado apenas para quem tivesse sintomas de gripe, o uso das máscaras passou a ser incentivado pelo Ministério da Saúde nesta semana. A orientação é que as pessoas usem máscaras que elas mesmas podem fazer em casa, com tecido e deixem as que são específicas na área da saúde para médicos, enfermeiros e demais profissionais que vão lidar no dia a dia com a epidemia.

Quando os casos começaram a se alastrar, houve uma corrida em busca de álcool em gel e máscaras cirúrgicas. Assim, esses e demais produtos começaram a ficar em falta para aqueles que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus.

Desse modo, a melhor maneira de ajudar as autoridades e as equipes de Saúde a combater a doença é, em primeiro lugar, o isolamento social. É imperativo que as pessoas fiquem em casa, não somente para não contrair a doença, mas principalmente para dar uma chance à rede de Saúde de absorver os casos que forem chegando.

Por mais que o Hospital de Caridade com auxílio da prefeitura, empresários, cidadãos conscientes e entidades, como a Associação Setembro, tem se equipado para enfrentar a epidemia em Vargem Grande do Sul, não terá condições de atender a todos, caso as previsões da Diretoria Regional de Saúde se confirmem. Então, #fiqueemcasa e cuide das pessoas que fazem parte dos grupos de risco das famílias, como idosos, diabéticos e hipertensos.

Em segundo lugar, cuidado ao sair de casa. Lave bem as mãos com água e sabão, onde não for possível, use álcool em gel e agora, se for necessário sair de casa, use máscaras. Elas protegem as pessoas ao redor de possíveis gotículas que a pessoa possa expelir. Assim, um cidadão protege o outro. Mas, mais uma vez é preciso muito cuidado. Ao usar máscaras fora de casa, evite levar às mãos ao rosto e aos olhos, já que o vírus pode entrar no organismo das pessoas ao contato com as mucosas.

Isolamento social, cuidado com a higiene das mãos e o uso de máscaras parece ser a nova realidade que todos enfrentarão pelos próximos dias.