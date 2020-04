Homem mentiu endereço para PM

A equipe da Polícia Militar composta pelos soldados Salomão e Silas, durante patrulhamento pela Via Expressa Antônio Bolonha, prendeu um homem por tráfico de drogas na última sexta-feira, dia 27, por volta das 16h.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe avistou um homem conhecido nos meios policiais por denúncia por traficar drogas em seu local de trabalho e em seu horário de folga utilizar de sua motocicleta para fazer as entregas de entorpecentes. A perceber a presença policial, o suspeito tentou escapar, mas foi abordado pelos PMs.

Foi encontrado no bolso de sua bermuda cinco papelotes de cocaína, embalados a vácuo, um celular e R$ 202,00. Ao ser questionado, ele disse que a droga seria para seu uso.

O suspeito informou seu endereço e a equipe realizou buscas no imóvel e nada de ilícito foi localizado. O rapaz foi apresentado no plantão policial onde o delegado ratificou o flagrante. No entanto, durante a apresentação da ocorrência, o homem passou seu verdadeiro endereço. Os policiais foram até o local fazer novas buscas e encontraram mais quatro porções de cocaína idênticas as localizadas com ele, além de dois papéis com anotações de nomes, quantidades e valores pertinentes ao tráfico de drogas. Ele foi autuado em flagrante permanecendo preso.