Não foi

O vereador Célio Santa Maria do PSB informou ao jornal que ao contrário do que foi noticiado na edição passada de que ele teria participado do churrasco de aniversário do vereador Bertoletti e onde o ex-prefeito Rossi estava presente, juntamente com outros vereadores, ele não participou e que continua firme apoiando o atual prefeito Amarildo Duzi Moraes, do PSDB.

Aproximando

Estão mais próximos o atual prefeito Amarildo Duzi Moraes do PSDB e o ex-prefeito Celso Ribeiro agora no Podemos. Recentemente, Amarildo procurou Celso e nesta semana, o ex-prefeito esteve no gabinete de Amarildo e além de trocarem conversas sobre o avanço do coronavírus e da administração pública, devem ter falado sobre as eleições municipais de outubro.

Só o tempo dirá

Apesar de voltarem a falar sobre a política local, Amarildo já afirmou que é candidato à reeleição e Celso Ribeiro ao se filiar a um partido político, também se habilita a disputar as eleições municipais. O tempo dirá os rumos que ambos vão tomar.

Mais participativo

Depois de um tempo afastado da política, o atual vice-prefeito José Roberto Rotta do Cidadania tem participado mais ativamente de questões relacionadas à administração municipal, principalmente devido à epidemia do coronavírus, dado sua experiência como ex-provedor do Hospital de Caridade.

Último dia

Termina neste sábado, dia 4 de abril, o prazo para quem quer se filiar em partidos e disputar as eleições programadas para acontecerem no dia 4 de outubro. Pode ser que alguns dos atuais vereadores mudem de partido ainda neste sábado.

Gabé no partido de Rossi

Outra informação colhida pelo Painel é que o atual vereador Gabé que estava filiado no PTB do ex-prefeito Itaroti, filiou-se no PSD do ex-prefeito Rossi, que deve disputar as eleições municipais em outubro. Certamente Gabé deve apoiar Rossi como assim o fez o vereador Bertoletti.

Trio bom de voto

Bertoletti, Gabé e também o conhecido Parafuso devem formar o trio de candidatos do PSD que Rossi vai contar para angariar votos de eleitores de bairros como o Jd. Dolores e Santa Marta, onde estes vereadores tem base eleitoral e são muito populares.