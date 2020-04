Vargem registra 58 casos de dengue em 2020

Além da pandemia em decorrência do novo coronavírus, Vargem Grande do Sul enfrenta outro problema, assim como diversas cidades da região: a dengue.

De acordo com a Prefeitura Municipal, até a tarde desta sexta-feira, dia 3, havia 58 casos da doença confirmados no município apenas este ano, sendo dois importados, ou seja, pegos em outra cidade, e o restante autóctones, que significa pego no próprio município.

Segundo o informado, não há um bairro específico, uma vez que há casos em todo o município. Na ocasião, haviam sido registradas 86 notificações da doença.

O número de casos confirmados até o momento é aproximadamente o mesmo do ano passado neste período. Em 2019, a cidade sofreu uma forte epidemia de dengue e até o dia 29 de março, 50 casos confirmados e 84 notificações de suspeita da doença foram contabilizados.