Prefeitura se reúne com representantes de lotéricas e do comércio

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) se reuniu na terça-feira, dia 7, com donos de lotéricas de Vargem Grande do Sul e na sequência, com representantes de supermercados, para tratar de ações de prevenção ao novo coronavírus, causador da covid-19, que já vitimou mais de 1,2 milhão de pessoas no mundo, provocando mais de 83 mil mortes. Duas pessoas já morreram na região com a doença.

Segundo Amarildo, o objetivo dos encontros foi solicitar aos empresários que ajudem na organização da filas, mantendo a distância entre os clientes, para se evitar aglomerações internas e externas.

“Os proprietários mostraram-se solidários com relação ao coronavírus e se comprometeram em desenvolver ações preventivas nos seus estabelecimentos”, ressaltou o prefeito em sua página no Facebook.

Também participaram da reunião representantes do setor de fiscalização da prefeitura, o comandante da Guarda Civil Municipal Marco Antônio, o comandante da Polícia Militar de Vargem, Sargento Lasmar e o presidente da Associação Comercial e Industrial, Marcelo Terra.

Aglomerações

A Gazeta de Vargem Grande publicou nos dias 6 e 7 reportagens mostrando que em muitos pontos da cidade, especialmente em agências bancárias e lotéricas, havia descumprimento das medidas de prevenção, como o distanciamento entre as pessoas e pouca gente usava máscara, uma das medidas de proteção incentivadas pelo Ministério da Saúde.