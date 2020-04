Adiada campanha de cadastro de doadores de medula

Agora, iniciativa busca levar voluntários a Campinas para o cadastramento

A campanha para registro de doadores de medula organizada em prol do pequeno Otávio Henrique da Silva Picinato, de 4 anos, foi adiada. A decisão foi tomada com base nas medidas de prevenção ao novo coronavírus, causador da covid-19. O cadastramento de voluntários estava previsto para a manhã deste sábado, dia 11, na Escola D. Pedro II.

Otávio faz tratamento contra a leucemia no Hospital Boldrini, em Campinas. Filho de Ângela da Silva e Fábio Aparecido Picinato, ele foi diagnosticado com a doença quando tinha três anos e precisa ser submetido ao transplante de medula óssea.

Para auxiliar na localização de um doador compatível com Otávio, a sua família, em parceria com a prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul, a Associação de Apoio à Pessoa com Câncer Lucas Tapi e a Escola Dom Pedro II iria fazer a campanha.

Apesar do adiamento e a falta de previsão de uma data para a nova campanha, como uma medida alternativa, a família continua com as coletas para o cadastramento, que serão realizadas no Hemocentro de Campinas.

Quem estiver em boas condições de saúde e se prontificar em ir para Campinas, basta entrar em contato com a Associação Lucas Tapi, que realizará o agendamento, informando sobre todas as dúvidas em relação a Campanha, a viagem e as medidas preventivas de acordo com orientações do Ministério da Saúde.

Os telefones para informações são (19) 3643-1444, (19) 99938-0209 e (19) 98950-8435 (Whatsapp).