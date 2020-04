Equipe Jita Kyoei de Judô lança desafio online de exercícios

Em épocas de pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, o Projeto Social Jita Kyoei de Judô lançou a seus judocas o desafio diário de continuidade de treinos. Falando sempre sobre as normas e proteção contra o vírus, o objetivo do desafio é fazer com que os mais de 250 judocas de todos os polos Jita Kyoei fiquem em casa e deem continuidade a seus treinos cotidianos de judô, conforme explicou o sensei Marco Aurélio Lodi, fundador e professores do judô Jita Kyoei.

A ação acontece nos grupos de whatsapp do judô Jita Kyoei e em sua página no Facebook, onde cada um de seus atletas grava um vídeo diário de seus treinamentos e os envia para correção e manutenção aos professores.

De acordo com Marco Aurélio, esta é uma iniciativa que vem tendo muito sucesso pela internet e que no caso do Judô Jita Kyoei auxilia tanto no dia a dia de treinos quanto na manutenção da capacidade física e técnica de seus judocas.

“Estamos nos preparando para em breve tudo se normalizar e voltarmos com força total às competições e às vivências do judô. E tudo com a responsabilidade de manter nossos alunos seguros e em forma”, comentou o sensei Marco Aurélio, que ainda destacou o envolvimento da família nos vídeos. “O legal de tudo é que vemos a interação das crianças com seus pais, irmãos e primos, numa mesma corrente de dedicação e vontade”, disse.