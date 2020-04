Músicos de Vargem fazem lives em redes sociais na quarentena

É fato que a quarentena de proteção ao novo coronavírus atingiu todas as parcelas da população e os profissionais de todas as áreas. Para sobreviver a esse período, cada pessoa encontra alternativas que vão de encontro ao seu trabalho, o que os músicos de Vargem Grande também fizeram.

Fazer lives nas redes sociais foi, também, a alternativa encontrada pelos músicos vargengrandenses, assim como artistas com projeção nacional, como a dupla Jorge e Mateus e Dennis DJ. A Gazeta contatou alguns dos músicos da cidade para contar como está sendo a experiência.

Cesar Randall

Cesar Randall, do Randall Acústico, disse que a quarentena afetou sua vida em 100%, uma vez que no seu dia a dia só trabalha com a música. “Eu trabalho e me dedico totalmente à música e aí foram cancelados todos os shows, barzinhos, aniversários e casamentos. Alguns destes eventos foram adiados, mas outros foram cancelados mesmo, principalmente aniversário em que a pessoa não quer comemorar depois que a data já passou”, disse. Randall explicou que faz suas lives na sua página do Facebook e que a ideia surgiu logo na primeira semana que os shows foram cancelados. Como alternativa de renda, ele explicou que criou uma vaquinha online para arrecadar recursos durante as lives. “Isso é para quem quer e pode me ajudar, mas vem dando certo, bastante pessoas já ajudaram, foi uma ideia bacana e a vaquinha é algo prático”, falou.

“Essa foi uma solicitação de apoio, mas eu dava algo em troca, ficando horas cantando em uma live com o pessoal, então é uma troca e a pessoa contribui”, ressaltou. O músico explicou que essas lives tem ajudado por estar, de alguma forma, em contato com o público, uma vez que não é possível prever quando a quarentena será encerrada a as pessoas voltarem ao seu dia a dia. “Claro que não é como estar em um barzinho, vendo a pessoa e sentindo aquela energia, mas é uma maneira de se manter presente e a live abrange muitas outras pessoas, pois bastante gente tem internet, mas não é todo mundo que tem condição de ir a um barzinho, por exemplo”, disse.

Ele pretende continuar fazendo as lives após a quarentena, para aqueles que não têm condição, poderem ouvir música ao vivo em suas casas. “Tenho recebido mensagens positivas daqueles que assistem as lives, eles dizem que estamos salvando a quarentena, pois há tanta coisa ruim e aí fazemos essas lives para distrair”, contou.

Randall ainda falou sobre artistas reconhecidos que também aderiram a live. “Os grandes cantores e grandes músicos estão fazendo também, isso atrapalha um pouco nós que somos pequenos, pois às vezes o público prefere assistir lives de cantores mais famosos, mas independente disso, a experiência vem sendo muito bacana, é muito gostoso e anima a gente a pensar positivo que isso acabará logo, mesmo se demorar um pouco mais”, comentou.

“Nesse momento que vemos que somos queridos pelas pessoas, pelos amigos que apoiam a gente, tanto na vaquinha, como em ligações para saber se estamos bem, e também nas ideias, muita gente quer ajudar e pensa em ideias, em formas de funcionar, como meus amigos estão fazendo”, contou.

Outra alternativa encontrada pelo cantor, junto com uma amiga, foi fazer vídeos personalizados para homenagens. “Não estamos podendo ter muito contato com as pessoas, apenas pelo celular, então tivemos a ideia de que aquele que quer dedicar uma música a alguém, entra em contato comigo para gravar um vídeo dedicando para a pessoa, como mensagens de aniversário. Eu cobro um valor simbólico e a pessoa solicita essa gravação, é um vídeo personalizado e o pessoal tem gostado bastante, já que é uma forma de carinho e de mostrar que estamos presentes”, disse.

As lives de Randall continuam e o músico fará uma neste sábado, dia 11, às 20h, pela sua página do Facebook pelo link https://www.facebook.com/randallacustico.

Davi Urbano

Outro músico de Vargem que adotou a iniciativa foi Davi Urbano, que explicou que a quarentena também afetou totalmente o dia a dia com a música, uma vez que, segundo ele, desde o início da medida não tem feito shows, já que os bares e restaurantes estão fechados.

Ele comentou que a ideia de fazer lives surgiu ao ver alguns amigos músicos fazendo e assim, resolveu aderir. “O resultado foi bacana, muita gente entrou, interagiu e contribuiu financeiramente para que possamos ter algum ganho nesse período sem trabalho”, disse.

Na entrevista à Gazeta, Davi comentou que já fez três lives, duas sozinho e uma com seus pais, que também são músicos. “O público tem assistido e interagido muito. Afinal, estão todos em casa e as lives levam um pouco de alegria até essas pessoas que estão entediadas”, pontuou.

Neste sábado, dia 11, às 20h, Davi fará outra live. As lives do músico estão sendo feitas pela sua página no Facebook, que pode ser acessada pelo link https://www.facebook.com/daviurbano.

Markinho

O músico vargengrandense Markinho Moreira também foi afetado pela quarentena. Ele contou que vive apenas da música e com essa pandemia, teve dezenas de shows cancelados.

Markinho explicou que fazer live foi uma maneira que encontrou de entreter e aproximar o público. “É uma forma de levar um pouco de entretenimento para as pessoas que me acompanham nas redes sociais e também para eu matar a saudade do contato com o público, ainda que seja virtualmente”, disse.

Ele contou que usou as lives também como uma forma solidária de ajudar o próximo. “Quem assiste, tendo condições, pode estar ajudando com alimentos não perecíveis que serão repassados para pessoas que estejam passando por dificuldades nesse momento difícil”, pontuou.

O vargengrandense já fez quatro lives e conta que o pessoal tem abraçado a ideia, uma vez que o número de pessoas que assiste aumenta a cada live. Neste sábado, dia 11, às 20h, o músico fará outra live que, assim como as outras, serão feitas em seu Facebook pelo link https://www.facebook.com/profile.hp?id=100012743412459.