Promoção Gazeta/Cacau Show entrega ovo de Páscoa a ganhadora

Neste domingo de Páscoa, a mamãe Agatha Facin terá uma Páscoa ainda mais feliz ao compartilhar com seus familiares, o delicioso ovo de Páscoa da Cacau Show que ela ganhou na promoção realizada junto com o jornal Gazeta de Vargem Grande, da qual participaram mais de mil de leitores, além de centenas de compartilhamentos e curtidas.

O ovo de chocolate ao leite com casca recheada sabor maracujá da Cacau Show foi entregue no sábado por Sara Ligabue, responsável pelas páginas sociais do jornal à Agatha e suas duas filhinhas. O jornal e a Cacau Show agradecem a todos os participantes e parabeniza a ganhadora, desejando a todos uma Feliz Páscoa.