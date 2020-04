Falecimentos

Faleceu o Sr. ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS, no dia 6 de abril, aos 63 anos de idade. Deixou os filhos Esaú e Lucas, as noras Juliana e Tamires e os netos Enzo, Vitória e Asafe. Seu sepultamento aconteceu no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o Sr. FRANCISCO MARUSO, no dia 8 de abril. Deixa a esposa Maria Prates, filhos, netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 8, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o Sr. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, no dia 5 de abril. Seu sepultamento aconteceu no dia 5, no Cemitério Parque das Acácias.