Festa das Nações 2020 segue sem previsão de data

Os principais eventos do Departamento de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul, como a Festa das Nações 2020, seguem sem confirmação ou prorrogação das datas. O posicionamento oficial da prefeitura sobre os eventos de maio deve acontecer nas próximas semanas.

O primeiro evento da Cultura a ser adiado foi a inauguração da exposição da Via Crucis, que aconteceria no dia 21 de março. O tradicional torneio de pesca na Barragem Eduíno Sbardellini, que acontece nas Sexta-feiras Santas também não foi realizado neste ano.

No dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, deveria acontecer a 3ª Caminhada da Via Crucis pelas estações construídas no trecho de Vargem Grande do Sul do Caminho da Fé.

Ainda no mês de maio aconteceria a 20ª edição da tradicional Festa das Nações. No entanto, devido a quarentena em prevenção ao novo coronavírus os ensaios foram cancelados por medidas de segurança, e estão sem previsão de retorno.