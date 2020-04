Funerária Aurora se associa ao Grupo Prever, de Rio Preto

Recentemente surgiram alguns comentários envolvendo a Funerária Aurora, empresa cujo proprietário é o conhecido Sebastião Avanzi e que há oitenta e quatro anos, segundo informou José Luís Avanzi que também responde pela empresa, atende com presteza, segurança e responsabilidade as famílias de Vargem Grande do Sul e região. Explicou Zé Luís que atualmente a maioria dos atendimentos vem sendo feito através do Plano Funerário Aurora e que os comentários eram “notícias infundadas que a Funerária Aurora iria fechar e deixar seus contribuintes do Plano Funerário descobertos”.

Afirmou que a Funerária Aurora não iria fechar, e explicou que a partir deste mês de abril, o Plano Funerário estaria associado ao Grupo Prever, segundo ele, o maior grupo de planos assistênciais de benefícios exclusivos, tanto nos casos de óbito, como também benefícios em vida. Sistema Prever começou em 1971, “Com isso, a Funerária Aurora continuará prestando seus serviços com a mesma qualidade e excelência, além de ampliar os benefícios aos seus contribuintes como melhorias no serviço de chá oferecidos nos velórios, renovação da frota de enterros e traslados, pagamento da taxa de velório entre outros”, explicou.

Com central de atendimento na cidade de São José do Rio Preto, o Grupo Prever foi fundado em 1971, está presente em muitas cidades do Estado de São Paulo e é representado em Vargem Grande do Sul pelo seu sócio Marcel Roberto Pinhel Scrignolli, que mantém atuação em São João da Boa Vista.

Para José Luís, os contribuintes do Plano Funerário Aurora continuarão sendo atendidos em todos os serviços listados e garantidos em contrato e mais benefícios sem aumento das contribuições.