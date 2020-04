Condenado por tráfico foi capturado

Os policiais militares cabo Thomaz e soldado Amauri capturaram um condenado de tráfico de drogas na sexta-feira, dia 3, na Cohab III, em Vargem Grande do Sul.

A equipe estava em deslocamento para atender uma ocorrência quando visualizou alguns indivíduos em atitude suspeita próximo a quadra de esporte do bairro, local que recebe diversas denúncias de tráfico de drogas.

Os suspeitos foram abordados pela equipe, que ao consultar os dados pessoais dos averiguados obteve informações que um dos indivíduos estava evadido do sistema prisional desde novembro do ano passado, onde cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas.

Ele foi encaminhado ao plantão de São João da Boa Vista, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.