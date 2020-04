Escondia cocaína na roupa do filho e foi preso por tráfico

Um homem foi preso por tráfico de drogas na quinta-feira, dia 2, na Via Expressa Antônio Bolonha. Conforme o apurado pelos policiais, ele escondia as drogas nas roupas de seu filho, de 11 anos.

Policiais civis e militares relataram que há algum tempo recebem a informação de um rapaz que traficava drogas vendendo porções de cocaína em eppendorfs (pinos) pelo aplicativo WhatsApp. Os policiais também receberam informações que o indivíduo fazia a entrega das drogas utilizando um veículo do modelo Kadett e também usava seu filho de apenas 11 anos para transportar a droga ao comprador.

As investigações, segundo o boletim, apontaram que ele escondia as drogas junto às vestes do filho até que as mesmas fossem entregues aos compradores. No dia 2 os policiais civis realizavam diligências visando o combate ao tráfico de drogas em uma viatura descaracterizada, quando avistaram próximo ao terminal rodoviário o veículo do suspeito.

A equipe abordou o veículo, que tinha como motorista o suspeito e como passageiro, seu filho de 11 anos. No mesmo momento, segundo o boletim de ocorrência, passava pela avenida uma viatura da Polícia Militar com os soldados Salomão e Silas. Como também tinham conhecimento das acusações, foi solicitado apoio aos policiais militares.

Conforme o boletim, ao derem sinal de parada, o veículo estacionou e então realizam as buscas no condutor do veículo e no interior dele e nada de ilícito foi encontrado. Com o suspeito, os policiais encontraram mais de R$ 800,00 e um celular.

Os policiais indagaram a criança, que negou estar em posse de droga, porém, após ser questionado novamente por demonstrar nervosismo, tirou de dento da cueca seis porções de cocaína acondicionadas em pinos plásticos, todas envoltas em plástico transparente.

A equipe, então, indagou separadamente o suspeito sobre o fato de seu filho estar em posse de drogas e ele relatou que entregou a ele quando notou que seria abordado. No entanto, também separadamente, a criança disse que seu pai lhe entregou os pinos de cocaína quando saíram de casa.

Os policiais foram à residência do suspeito e na presença do pai dele, realizaram buscas no imóvel, onde encontraram um pote com 14 porções de cocaína em pinos plásticos, além de quatro relógios de marcas diversas e um caderno pequeno com anotações.

Foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi levado à Delegacia, assim como a criança acompanhada de seu avô. O garoto foi liberado ao avô e o suspeito foi recolhido a Cadeia Pública de São João da Boa Vista.