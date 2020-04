Homem comprou carro e foi vítima de golpe

Um homem foi vítima de estelionato pela internet na quinta-feira, dia 2. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu o golpe após ver um anúncio de um veículo do modelo Capitiva, no site de vendas OLX com preço atrativo.

Ao entrar em contato com o vendedor, que supostamente seria de Araraquara, o comprador recebeu uma mensagem automática no aplicativo, que orientava a entrar em contato com um homem pelo número apresentado.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia, assim a vítima fez, sendo que o suposto vendedor enviou, inclusive, fotos do veículo e comunicou as condições de pagamento, que seriam uma entrada no valor de R$ 4,9 mil e o restante em 36 parcelas de R$ 696,00.

O vendedor contou a vítima, que o veículo estava em consignação e que faria o depósito no nome da proprietária do veículo, passando então uma conta corrente do Banco do Brasil no nome de uma mulher.

A vítima efetuou transferência via aplicativo de seu banco para a conta do valor da entrada. Conforme o boletim, o comprador enviou um contrato para a vítima pelo aplicativo WhatsApp e prometeu entregar o carro ainda naquele dia a tarde.

Ao anoitecer, a vítima entrou em contato com o vendedor e não obteve sucesso. Mais tarde o vendedor perguntou se o carro chegou e, em seguida, bloqueou a vítima do aplicativo.