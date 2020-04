Realidade

Só para entender. Quem mais vai sofrer as consequências da epidemia do coronavírus são os mais pobres. São os que mais apresentam doenças de risco, são os que mais têm pessoas e idosos morando juntos, os que convivem com as piores situações sanitárias e também com maior dificuldade de acesso ao sistema de saúde.

Políticos sérios

Políticos sérios e comprometidos com a saúde da população da cidade onde vivem, principalmente com os mais desfavorecidos, tomam medidas eficientes, sem demagogia, e lá na frente quando a epidemia começar a fazer as vítimas fatais, essas medidas, às vezes duras, serão entendidas e vão minorar o sofrimento de muitos, salvando muitas vidas.

Políticos populistas

Agem para satisfazer suas pretensões políticas, não se comprometendo, não liderando, não assumindo riscos, vão pelo caminho mais fácil, fazem o que a maioria aplaude, são inconsequentes, dão mais valor a coisas materiais que a própria vida humana. A história está cheia de exemplos de políticos sérios e de políticos populistas, irresponsáveis. Em tempos de pandemia, o tempo dirá quem terá razão.

Preocupado

O empresário Jair Gabricho, cujo grupo econômico que é sócio, a Fuzil, recentemente fez importantes doações para a prefeitura e o Hospital de Caridade, mostrou-se preocupadíssimo com o relaxamento da população com o isolamento social esta semana em Vargem, com filas e aglomerações acontecendo em muitos locais.

Conhece

Ex-provedor do Hospital, Jair sabe o quanto o afrouxamento do isolamento nesta fase da evolução da epidemia do coronavírus pode acarretar de contaminação e sobrecarregar a rede de saúde municipal e o Hospital, com as piores consequências, se os vargengrandenses e as autoridades municipais não voltarem a intensificar o isolamento, com as pessoas só saindo de casa para o estritamente necessário. Ele já fez chegar ao prefeito sua preocupação.

Prefeito age

Desde o início da pandemia do Covid-19, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) não titubeou um minuto em tomar as atitudes necessárias para que o isolamento em Vargem fosse cumprido. Sempre presente, Amarildo tem-se exposto tomando medidas e solicitando através dos meios de comunicação para que tanto os comerciantes e a população, cumpram o que a rede estadual e municipal de saúde determina no combate ao covid-19. Não abaixar a guarda neste momento, é o que mais se exige do prefeito.

Esperança

“Vamos trabalhar para Vargem Grande do Sul ser uma cidade onde o coronavírus não fez nenhuma vítima fatal”, são os pensamentos do empresário Jair Gabricho. Ele acha que se a população for devidamente mobilizada e as autoridades municipais fazer valer todos os mecanismos que dispõe para fiscalizar e orientar onde existem aglomerações, como nos casos dos bancos e lotéricas, há uma esperança de a cidade passar sem vítimas nesta epidemia tão terrível que vive a humanidade.