PM é atacada por cães ao prender suspeito de tráfico

Após denúncias de que um rapaz morador da Vila Santana estaria vendendo drogas em sua residência, na sexta-feira, dia 3, os policiais militares cabo Thomaz e soldado Amauri foram averiguar as queixas.

Conforme o boletim de ocorrência, eles verificaram um veículo do modelo Gol parando em frente à residência e, em seguida, o suspeito de tráfico saiu e entregou alguma coisa ao motorista, recebendo algo em troca.

O motorista ao perceber que seria abordado pelos policias, jogou algo na sala da residência. O rapaz foi identificado e a equipe verificou que o que ele havia dispensado se tratava de duas pedras de crack. Ele confirmou que havia comprado aquelas pedras de crack momentos antes com o suspeito por R$ 20,00.

A equipe comunicou a central sobre a ocorrência e, em seguida, junto com os demais policiais militares, foram a residência do autuado com a intenção de prendê-lo em flagrante, porém o portão de entrada do imóvel já estava trancado pelo lado de dentro.

Os policiais, então, segundo o boletim, pularam o muro e foram atacados por três cachorros, um deles da raça pitbull, sendo necessário efetuar quatro disparos com munição de elastômero para afastar os animais. Em seguida, conseguiram entrar no imóvel e efetuar a prisão do suspeito.

Com o rapaz foi encontrado dinheiro e dentro da casa, foram localizados pedaços de plásticos idênticos às embalagens das pedras de crack do motorista do veículo.

De acordo com o boletim, os policiais acreditam que no momento que tentavam adentrar no imóvel e foram atacados pelos cachorros, o autuado tenha ido ao banheiro e se desfeito das drogas.

O suspeito de tráfico de drogas foi conduzido à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.