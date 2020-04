Tentou fugir da PM, jogou droga em telhado, mas foi pego

A equipe da Polícia Militar formada pelos soldados Belchior e Emiliano estava em patrulhamento com o objetivo de coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, no sábado, dia 4, quando na Cohav IV, um rapaz, ao ver a viatura, levantou-se repentinamente e iniciou uma fuga pelas ruas do bairro.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares puderam ver quando ele dispensou drogas sobre o telhado de uma residência. A equipe conteve o rapaz e na busca pessoal foi encontrado R$ 60,00.

Ao retornarem no local onde ele jogou a droga, a equipe fez contato com o morador da residência, que autorizou os policiais a subirem no telhado, onde constataram que se tratava de 20 pedras de crack prontas para a venda.

O rapaz foi levado ao Plantão Policial onde permaneceu preso.