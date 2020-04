Ação Social faz campanha de arrecadação de alimentos

A campanha “Vargem Solidária”, feita pelo Departamento de Ação Social de Vargem Grande do Sul, tem o objetivo de arrecadar alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal para ajudar as famílias da cidade que estão passando por dificuldades financeiras devido a pandemia do coronavírus.

A campanha segue até o domingo, dia 26, e visa arrecadar arroz, açúcar, feijão, macarrão, óleo de soja, sal refinado, fubá, extrato de tomate em sachê, leite integral em caixinha, sabão em pó, detergente, água sanitária, álcool líquido 70% devido a sua eficácia no combate ao vírus, sabonete, pasta de dente e papel higiênico.

Entregas

Os interessados em doar podem fazer compras por telefone e meios digitais em locais de sua preferência, e pedir para entregar diretamente no Departamento de Ação Social, localizado à Rua Sete de Setembro, nº 300, no Centro. As doações também podem ser entregues das 8h às 11h e das 13h às 16h nas escolas municipais Prof. Darci Troncoso Peres de Carvalho, Padre Donizetti, Prof. Francisco Ribeiro Carril, Prof. Henrique de Brito Novaes, Nair Bolonha e Mário Beni, e na creche Alice Helena Giovanelli João.

No dois últimos dias de arrecadação, no sábado, dia 25, e domingo, dia 26, participando da campanha da EPTV “Todos juntos no combate ao coronavírus”, das 8h às 17h, as doações serão recebidas no Departamento de Ação Social, exclusivamente pelo sistema drive thru, sem precisar descer do veículo.