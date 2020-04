Adolescente traficava em casa abandonada

Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas durante o patrulhamento pelo bairro Jardim Fortaleza, no domingo, dia 11, pela equipe da Polícia Militar formada pelo cabo Thomaz e soldado Amauri.

A equipe visualizou quando um indivíduo fez contato com outro jovem no portão da casa, que aparentemente é abandonada, sendo que ambos fizeram uma rápida transição. Na sequência, segundo o boletim, o suspeito retornou para dentro da residência.

Conforme o informado, os policiais abordaram o segundo rapaz, que foi flagrado com um tubete de cocaína. Ele disse que a droga era para seu uso, e que havia comprado do adolescente por R$ 20,00.

O adolescente é conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas. A equipe foi até a residência onde estava o jovem e, imediatamente, foi realizada a abordagem e localizado em sua mão um pino de cocaína idêntico ao encontrado com o rapaz.

No bolso de sua bermuda havia a quantia de R$10,00 em notas picadas. Questionado se haveria mais drogas no interior da residência, disse que talvez teria. Ao ser realizada a busca domiciliar, foi localizado próximo ao tanque de lavar roupas, no chão, um prato com uma lâmina de barbear com resquícios de crack, várias embalagens plásticas e 12 pedras de crack embaladas separadamente prontas para a venda.

As pedras de crack, segundo o boletim, estavam embaladas com plásticos semelhantes aos que estavam juntos sobre o prato e havia também duas facas e uma colher. Sob uma caixa de som velha, foi localizado R$ 66,00 em diversas notas.

A ocorrência foi apresentada na delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e lavrou um boletim de ocorrência de ato infracional de tráfico de drogas.

Legenda: Embalagens, drogas e materiais para tráfico foram encontrados