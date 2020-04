Após briga com namorado, garota danificou banheiro da rodoviária

A equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) composta pela sub inspetora Luciana e os GCMs Thiago, Rafael, Marcelo, Charles, Erick e Faria, no dia 9, se deslocou até a rodoviária para atender uma solicitação do Centro de Comunicação.

No local, segundo informações, uma adolescente havia danificado a tampa de um vaso sanitário e arrombado uma porta do banheiro masculino. O fato foi constatado e com as características da adolescente, a equipe saiu a sua procura e a localizou na Via Expressa Antônio Bolonha.

A equipe realizou uma abordagem e nada de ilícito foi encontrado. Ao ser indagada sobre o fato, ela relatou que estava nervosa por ter brigado com seu namorado e arrombou a porta do banheiro, pegou a tampa da privada e atirou em direção ao seu parceiro. Por se tratar de uma menor de idade, o Conselho Tutelar foi acionado e compareceu no local e, posteriormente, ela foi conduzida até a Delegacia de Polícia, onde foi feito o boletim de ocorrência de ato infracional dano.