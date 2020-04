Aves em cativeiro foram resgatadas

Seis aves que estavam sendo mantidas em cativeiro em Casa Branca foram resgatadas pela Polícia Militar Ambiental. A equipe formada pelos cabos Reis e Rodrigo fizeram a apreensão na terça-feira, dia 14, em um sítio na zona rural da cidade.

Em decorrência de ações voltadas a coibir delitos criminais e ambientais, a equipe fazia patrulhamento na área rural de Casa Branca e constatou a existência de aves nativas mantidas em cativeiro, bem como aves não pertencentes a fauna nativa do Estado de São Paulo no interior de uma propriedade rural.

As aves apreendidas foram um Coleirinho Papa Capim, dois Galos de Campina, um Pintassilgo e dois Canários da Terra. Diante dos fatos, foram então lavrados ao autor do crime Autos de Infração Ambiental, no valor total de R$ 5,4 mil.