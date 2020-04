Irmãos traficavam drogas e foram detidos pela PM

Os soldados da Polícia Militar Salomão e Silas prenderam dois irmãos por tráfico de drogas na Vila Santa Terezinha, na terça-feira, dia 14.

Há semanas, segundo o boletim, a equipe vinha recebendo informações que dois irmãos estariam realizando tráfico de drogas na frente da residência onde moram. De acordo com as denúncias, um deles era responsável em arrecadar dinheiro dos usuários, enquanto o irmão guardava e distribuía as drogas.

Diante das informações, a equipe realizou um breve monitoramento pelo local, onde avistaram um indivíduo entregando algo a um dos irmãos e recebendo algo das mãos do outro irmão e, em seguida, deixou o local rapidamente, não sendo possível sua identificação.

A equipe, então, abordou os irmãos, onde foram submetidos a busca pessoal. Com um deles foi localizado apenas um celular, e com o outro, um celular e R$ 975,00 em cédulas diversas.

Indagados se haveria drogas no interior da residência, ambos disseram que sim. A equipe fez contato com a genitora dos irmãos, que autorizou e acompanhou as buscas no quarto de um deles, onde foi localizado dentro de um tênis 15 porções de maconha prontas para a venda embaladas em plástico e vedadas com fita crepe e, ao lado do tênis, um eppendorf de cocaína e um rolo de fita crepe parcialmente usado.

Questionados pela equipe, ambos assumiram que a droga seria destinada à venda. Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas a um dos irmãos e voz de apreensão pelo mesmo crime ao irmão, que é adolescente.

Cientificado de seus direitos constitucionais, os irmãos foram conduzidos ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) local, onde passaram por exame médico cautelar. Posteriormente os irmãos foram apresentados no plantão policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante a um deles, que permaneceu preso à disposição da Justiça. O outro irmão, por ser adolescente, foi autuado em ato infracional de tráfico de drogas sendo liberado para sua genitora.