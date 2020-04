Prefeitura abre processo seletivo para contratação visando emergência da pandemia

Processo seletivo emergencial devido a pandemia do novo coronavírus será aberto pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul em diversas áreas, inclusive no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE). As inscrições são gratuitas e serão abertas na terça-feira, dia 22, e seguem até a quinta-feira, dia 24.

As vagas são para agente de combate a endemias, agente de fiscalização, ajudante geral, assistente administrativo, auxiliar de enfermagem, coletor de lixo, coveiro, eletricista, enfermeiro, farmacêutico, médico clínico geral, motorista, operador de máquinas, técnico em enfermagem, técnico em farmácia. Os salários para esses cargos variam de R$1.178 a R$6.482.

Há também vagas no processo seletivo para empregos no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE). As vagas são de operador de estação de captação e tratamento de água e esgoto e operador de máquinas, com salário de R$1.558.

Para ambos processos, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas do dia 22 ao dia 24 deste mês. Para fazer a inscrição, é necessário preencher o formulário eletrônico de inscrição disponibilizado no site www.vgsul.sp.gov.br e encaminhar para o e-mail processoseletivo@vgsul.sp.gov.br com anexo do currículo, diploma e documentação que comprova os títulos e experiência profissional a serem pontuados.

Os critérios de avaliação e classificação é a prova de títulos, composta de avaliação de títulos acadêmicos ou cursos e experiência profissional para todos os empregos. O edital completo pode ser consultado no site de inscrição.