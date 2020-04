Quarentena segue até 10 de maio

O Governador João Dória anunciou nesta sexta-feira, dia 17, a prorrogação da quarentena para enfrentamento da covid-19 até o próximo dia 10 de maio em todo o Estado de São Paulo. A medida tem início a partir deste domingo, dia 19. Vargem Grande do Sul segue sem nenhum caso confirmado até o momento.

Leitos ocupados

O anúncio do prolongamento da quarentena foi feito durante a coletiva de imprensa que acontece no Palácio dos Bandeirantes. São Paulo tem 11.568 contaminações confirmadas pelo novo coronavírus e 853 mortes. Há ainda 1.125 pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) –segundo o governo, há 1.800 leitos do tipo no estado.

Mobilidade

“Para reabrir o comércio e os serviços, precisamos controlar melhor a contaminação e ter o sistema público de saúde também em condições de atendimento para salvar vidas”, acrescentou o governador.

O índice que aponta a taxa de mobilidade no estado caiu para 49% na quinta-feira, dia 16, após se manter em 50% nos dias anteriores. O ideal é que seja de 70%, segundo o Centro de Contingência do Coronavírus do estado, para evitar uma rápida escalada de casos de covid-19.