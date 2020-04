Rapaz foi preso por furto qualificado

A equipe da Polícia Militar, composta pelos soldados Salomão e Silas, com apoio do 3º sargento Márcio e os cabos Lasmar, Cipriano e Olivério, prendeu um homem por furto qualificado, na última quinta-feira, dia 16, no Centro.

Os soldados foram solicitados por um homem que passava pelo local. Segundo ele, estaria ocorrendo um furto e o autor do crime era um indivíduo conhecido nos meios policiais.

Diante das informações, a equipe solicitou o apoio dos PMs e, ao chegarem, avistaram o rapaz dentro do imóvel e saindo com um sacola em mãos. No momento em que avistou as viaturas, segundo o boletim de ocorrência, o homem saiu correndo e abandonou a sacola.

A equipe foi atrás do suspeito e conseguiu abordá-lo pela Rua do Comércio. Ao ser submetido a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, e ao ser questionado sobre o que fazia no interior do imóvel, o rapaz alegou estar fazendo uso de crack.

Os PMs retornaram ao local do crime para verificar o que havia na sacola, sendo localizado uma torneira, um chuveiro, um reator e quatro espelhos de tomadas. Foi constatado, também, que duas portas foram arrombadas para realizar o furto.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de furto tentado qualificado. Cientificado de seus direitos constitucionais, o rapaz foi conduzido a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São João da Boa Vista, onde foi expedido laudo médico cautelar.

Em seguida, o indivíduo foi apresentado no Plantão Policial, onde o delegado ratificou o flagrante e o rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça.