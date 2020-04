Rapaz furta supermercado e é preso em flagrante

A equipe da Polícia Militar formada pelo cabo Thomaz e soldado Amauri, no sábado, dia 11, prendeu um rapaz por furto no supermercado Santa Fé, no Jardim Dolores.

Os policiais militares faziam patrulhamento e foram solicitados pela vítima no estabelecimento, que alegou que um rapaz com camiseta de um time de futebol havia subtraído objetos de higiene. A equipe teve acesso as imagens de monitoramento do supermercado, onde claramente aparece o suspeito retirando a mercadoria da prateleira e escondendo na bermuda.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz é conhecido nos meios policiais pela prática de furto. Diante das informações, os PMs passaram a realizar patrulhamento para procurar o suspeito com base nas imagens do vídeo e o localizaram justamente nas proximidades do supermercado.

Ao perceber a presença policial, segundo o boletim, o rapaz demonstrou um certo nervosismo, tentando de forma dissimulada se esquivar da abordagem, porém, não conseguiu.

Perguntado sobre o ocorrido no supermercado, após cair em algumas contradições acabou confessando o furto, e informou que os produtos levados estavam escondidos dentro de seu carro, que estava na garagem de sua casa.

Com a permissão do rapaz, a equipe entrou até a garagem da residência e efetuou a busca, sendo localizado sob o banco os produtos. Ele foi levado ao plantão policial. Após a apresentação da ocorrência, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão e o rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça.