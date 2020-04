Caminhão carregado de cenouras tomba na SP-215

Um caminhão carregado de cenouras que seguia pela SP-215 no sentido distrito de São Roque da Fartura a Vargem Grande do Sul acabou tombando ao fazer uma curva na altura do km 22 da via, espalhando toda a carga pela pista.

A Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul foi acionada para atender à ocorrência, assim como o Policiamento Rodoviário e uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Felizmente, o motorista não teve lesões.

Local foi sinalizado pelas equipes da VTR 03 GCM composta por Charles e Rafael e VTR 04 composta pela subinspetora Luciana e GCM Marcelo até a chegada da Polícia Rodoviária e DER.